Что смотреть на кинофестивале West Wind

«Добро пожаловать в Германию»

Willkommen bei den Hartmanns

Фильм-открытие фестиваля – немецкая лента об отношении европейцев к беженцам, ставшая лучшей на киносмотре в Баварии, самом независимом регионе Германии. Режиссер Симон Ферховен, автор дилогии «Мужчины в большом городе», во взгляде на сложную проблему миграции применяет самый гуманистический и общечеловеческий код – смех.

Все семьи не только несчастны, но и неадекватны по-своему. Хирург Хартманн мучительно борется со старением, у его жены – нездоровая тяга к алкоголю, их переживший развод сын пропадает на работе в Шанхае, а дочь слишком сосредоточена на научной карьере. Фрау Хартманн от скуки решает взять «на постой» беженца: африканца Дьялло.

19 апреля, 20:00, «Англетер»