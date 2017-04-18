Что смотреть на кинофестивале West Wind

В Петербурге с 19 по 23 апреля пройдет фестиваль европейского кино West Wind. В его программе — картины-участники крупных киносмотров, которые не выйдут в прокат в России. Мы выбрали шесть самых интересных фильмов.

«Добро пожаловать в Германию»

Willkommen bei den Hartmanns

Фильм-открытие фестиваля – немецкая лента об отношении европейцев к беженцам, ставшая лучшей на киносмотре в Баварии, самом независимом регионе Германии. Режиссер Симон Ферховен, автор дилогии «Мужчины в большом городе», во взгляде на сложную проблему миграции применяет самый гуманистический и общечеловеческий код – смех.

Все семьи не только несчастны, но и неадекватны по-своему. Хирург Хартманн мучительно борется со старением, у его жены – нездоровая тяга к алкоголю, их переживший развод сын пропадает на работе в Шанхае, а дочь слишком сосредоточена на научной карьере. Фрау Хартманн от скуки решает взять «на постой» беженца: африканца Дьялло.  

19 апреля, 20:00, «Англетер»

 

«Моя земля»

Under Sandet

Военная драма датчанина Мартина Зандвлиета была среди претендентов на «Оскар» в 2017 году как лучший фильм на иностранном языке. Трагичный рассказ о детях на войне вышел невероятно эмоциональным, хотя (вполне справедливо) уступил «Коммивояжеру» иранского титана Асгара Фархади.

В мае 1945-го одержавшие победу над немецко-фашистскими войсками союзники разминируют западное побережья Дании руками пленных немцев. Брошенными на минные поля смертниками оказываются вчерашние школьники, отправленные в солдаты в последние дни войны.

20 апреля, 19:00, «Англетер»

 

«Голоса из Чернобыля»

La supplication

На фестивале West Wind пройдет российская премьера гипнотической картины по документальной книге нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Реальные монологи людей, переживших катастрофу, сопровождаются игровыми эпизодами, снятыми в зоне отчуждения в наши дни. Главную роль в фильме люксембургского режиссера Пола Крухтена играет давно живущая во Франции петербурженка Динара Друкарова («Про уродов и людей», «Любовь»).

20 апреля, 21:00, «Англетер»

 

«Серьезная игра»

Den allvarsamma leken

Второй режиссерский опыт шведской актрисы Перниллы Аугуст, снимавшейся у Ингмара Бергмана, Роя Андерссона и Джорджа Лукаса. Мировая премьера костюмной драмы о любви дочери модного богемного художника и бедного корректора прошла в прошлом году на Берлинском кинофестивале. В Петербурге картину представит сыгравшая в фильме главную роль актриса Карин Франц Кёрлоф.

22 апреля, 20:00, «Англетер»

 

«В тени»

Under the Shadow

Картина иранца Бабака Анвари «В тени», получившая премию BAFTA за лучший дебют, смело сочетает элементы психодрамы и хоррора.

Середина 1980-х в Иране. Муж Шидех – врач, она тоже хотела окончить медицинский, но во время исламской революции поддерживала оппозицию и теперь никак не может восстановиться в университет. Ее маленькая дочь Дорса все время смотрит в телевизор. За окном – уже ставшие привычными авиаудары. Но к реальному злу начинает примешивать зло мистическое из ночных кошмаров – джинн, в реальность которого Шидех не верит.

22 апреля, 22:45, «Англетер»

 

«Воробьи»

Sparrows

Полнометражный дебют Рунара Рунарссона, ставший лучшим на фестивале в Сан-Себастьяне. Романтическая драма о взрослении на фоне ледяных и прекрасных пейзажей Исландии.

Мать Арни бросает его, решая переехать с новым мужем в Африку. Подросток вынужден оставить столичный Рейкьявик и перебраться к отцу в рыболовецкую деревушку, где единственная радость в жизни местных жителей – крепкий алкоголь. По традиции картин жанра coming of age главного героя ждут инициация любовью, поиски общего языка со сверстниками и горький вердикт, что дальше не будет лучше, просто ты, когда повзрослеешь, начнешь ко всему относиться немного иначе.

23 апреля, 17:15, «Англетер»

 

Фестиваль West Wind c 19 по 23 апреля

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