Учитель о нападках на «Матильду»: «Я вынужден отвлекаться на бред и оскорбления»

Режиссер Алексей Учитель после того, как его новый фильм «Матильда» эксперты назвали оскорблением чувств верующих, заявил, что он «устал от войны госпожи Поклонской».

«Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — заявил Учитель. Также режиссер отметил, что ему стыдно и горько, что люди, давшие такое заключение, могут называться экспертами.

Напомним, что эксперты проверили фильм Алексея Учителя «Матильда» по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской. Они объявили ленту оскорблением чувств верующих, так как в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

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