«Провокативность и уничижение»: эксперты объявили «Матильду» Учителя оскорблением чувств верующих

Эксперты, которые по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской проверили фильм Алексея Учителя «Матильда», объявили ленту оскорблением чувств верующих.

По мнению специалистов, в картине о любви балерины Матильды Кшесинской и Николая II факты подменяются «художественным вымыслом», а император предстает как «неадекватный и нравственно растленный человек». Поэтому «образ канонизированного Русской православной церковью Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан». Такие выводы эксперты сделали, изучив трейлеры и сценарий «Матильды».

В заключении экспертизы сказано, что фильм нельзя допускать к публичной демонстрации «связи с высокой степенью провокативности и уничижения». Поклонская уже направила запрос в Генеральную прокуратуру.

Добавим, что ранее Общественный совет при Министерстве культуры получил 20 тысяч подписей против «Матильды»

Представители РПЦ назвали ленту «клеветой» и «пошлой фальсификацией», просмотрев трейлер «Матильды» (мы публиковали трейлер раннее). Против «Матильды» также выступили представители движения «Царский крест»: они пытались согласовать пикеты, собирали подписи граждан за запрет картины и обратились с просьбой проверить ее содержание к экс-прокурору Крыма и зампреду комитета Госдумы Наталье Поклонской.

Сам Учитель отметил, что прокуратура уже проверила материалы «Матильды» и никаких нарушений не обнаружила. Режиссер уверен, что нападки православных активистов беспочвенны: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих, там нет никакой пошлости».

 

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