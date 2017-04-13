Один из самых известных российских журналистов Александр Невзоров возвращается на телевидение с программой «Искусство лгать». В телешоу на канале «Кино ТВ» он выступит в качестве кинокритика.

Александр Глебович не будет рассуждать о форматах, актерах и режиссерских изысках, а в своей нигилистической манере посмотрит глубже и обратится к глубинным смыслам фильмов и кинематографа в целом.

Журналист Александр Невзоров "Кино ТВ", конечно, совершенно офигели, и устав, вероятно, от академичности серьезных кинокритиков, решили найти худшего. Им оказался, разумеется, я. Но, тем не менее, подозреваю, что я способен разобраться в причинах происхождения, по крайней мере, воздействия кинематографа на своего зрителя и определить в чем, собственно, заключен успех, а в чем выражаются различные печальные последствия от воздействия тех или иных фильмов».

В программе «Искусство лгать» Невзоров представит драмы, комедии и боевики, которые оказали на него влияние, понравились или, наоборот, вызвали гнев.

Первая дюжина фильмов от Александра Невзорова: «Апокалипсис» Мела Гибсона, «Солдат Джейн» Ридли Скотта, «Основной инстинкт» Пола Верхувена, «Рэмбо» Теда Котчеффа, «Терминатор 2: Судный День» Джеймса Кэмерона, «Пираты Карибского моря» Гора Вербински, «Побег из Шоушенка» Фрэнка Дарабонта, «Лабиринт Фавна» Гильермо Дель Торо, «Банды Нью- Йорка» Мартина Скорсезе, «Великолепная Семёрка» Джона Стёрджеса.

Программа «Искусство лгать» будет выходить с 24 апреля каждый понедельник в 20:50 на телеканале «Кино ТВ».