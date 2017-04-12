Имя Константина Сомова ассоциируется прежде всего с объединением «Мир искусства»: вот-вот ожидаешь увидеть извивающуюся флору с обложки одноименного журнала, обилие декоративных па и красочное толкование ушедших эпох. У Сомова все это, без сомнения, есть. Но в отличие от товарищей — Льва Бакста или Александра Бенуа, он переосмысливает исторические мотивы без колористического задора «Русских сезонов», а с настоящей декадентской меланхолией.

Детство Сомова, как и многих художников его круга, прошло в окружении искусства — его отец служил старшим хранителем в Эрмитаже, а мать была музыкантом. Но сам молодой человек едва ли верил в себя и в правильность выбранного пути. В письме художнице и подруге детства Елизавете Званцевой он писал: «Я ужасно жалею, что у меня характер тяжелый, нудный мрачный. Я бы хотел быть веселым, легким, чтоб все было море по колено, влюбчивым и сорвиголовой… Только таким людям весело, интересно и не страшно жить!». Страхи перед жизнью и инфантилизм, впрочем, не только Сомова, а всего поколения рубежа XIX и XX веков, заставляли его упаднически прятаться в фантазиях о былых временах.