В сети появился первый трейлер нового «Тора»

В сети появился первый официальный трейлер нового «Тора», который снял автор «Реальных упырей» Тайка Вайтити.

В «Торе: Рагнареке» Локи (Том Хиддлстон) захватит трон Асгарда и создаст угрозу Рагнарека — последней битвы, которая приведет к концу света. Его брат Тор (Крис Хемсворт) пытается предотвратить катастрофу и прибегает к помощи Халка (Марк Руффало). Бог грома и супергерой будут противостоять огненному демону Суртуру, цель которого — уничтожение всех девяти миров.

Известно, что в фильме появится Бенедикт Камбербатч в роли Доктора Стрэнджа. Также в съемочной команде: Идрис Эльба, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшет, Тесса Томпсон, Карл Урбан, Сэм Нилл и Джеффа Голдблюм.

«Тор: Рагнареке» выйдет на широкие экраны в ноябре 2017 года.