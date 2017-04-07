Стало известно, когда Серебренников начнет снимать фильм о группе «Кино»

Режиссер Кирилл Серебренников приступит к съемкам фильма о группе «Кино» уже в августе этого года. Лента будет сниматься в Петербурге.

Серебренников отмечает, что это будет не байопик, а картина о любви, лете, рок-н-ролле, свободе и музыке. «Наша история будет про лето 1983 года, отрезок времени еще до начала перестройки, когда только пишется первый альбом группы "Кино"», - рассказал режиссер.

Над проектом работает кинокомпания Hype Film. Продюсировать картину будет Илья Стюарт, который работал с Серебренниковым над «Учеником», а также Михаил Финогенов и Мурад Османн («Холодный фронт»). Сценарий написали Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»).

Предполагается, что картина выйдет в 2018 году под названием «Лето».

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