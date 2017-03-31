17 лучших фильмов апреля

«Время первых»

Алексей Леонов лично консультировал создателей духоподъемного байопика о выходе человека в открытый космос, а для достоверности сцен невесомости Евгения Миронова и Константина Хабенского «отсканировали», создав им цифровых дублеров. Картину начал снимать автор фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрий Быков, но продюсер Тимур Бекмамбетов поменял его на переправе на Дмитрия Кисилева, с которым сотрудничал на «Елках» и «Черной молнии».

В разгар холодной войны СССР и США бьются за первенство во всем. Чтобы показать, что космос наш, советскому космонавту Алексею Леонову (Миронов) и военному летчику Павлу Беляеву (Хабенский) предстоит выстоять в сложной миссии, где все, что только можно, пошло не так.

С 6 апреля