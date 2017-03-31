Евгений Миронов и Константин Хабенский – в космосе, Энн Хэтэуэй громит Сеул, а Чарли Ханнэм ищет Эльдорадо – какие картины апреля точно нельзя пропускать.
17 лучших фильмов апреля
«Время первых»
Алексей Леонов лично консультировал создателей духоподъемного байопика о выходе человека в открытый космос, а для достоверности сцен невесомости Евгения Миронова и Константина Хабенского «отсканировали», создав им цифровых дублеров. Картину начал снимать автор фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрий Быков, но продюсер Тимур Бекмамбетов поменял его на переправе на Дмитрия Кисилева, с которым сотрудничал на «Елках» и «Черной молнии».
В разгар холодной войны СССР и США бьются за первенство во всем. Чтобы показать, что космос наш, советскому космонавту Алексею Леонову (Миронов) и военному летчику Павлу Беляеву (Хабенский) предстоит выстоять в сложной миссии, где все, что только можно, пошло не так.
С 6 апреля
«Последствия»
Aftermath
Основанный на реальных событиях триллер с Арнольдом Шварценеггером. Из-за ошибки диспетчера в авиакатастрофе погибают беременная дочь и жена Романа. Потеряв смысл жизни, он решает найти невольного убийцу его семьи и посмотреть ему в глаза. Место действия из Германии и Швейцарии (столкновение самолетов в 2002 году произошло над Боденским озером, а диспетчер жил в Цюрихе) перенесли в США.
С 6 апреля
«Королева Испании»
La reina de España
Испанская комедия обладателя «Оскара» Фернандо Труэба («Изящная эпоха», «Двое – это слишком») с Пенелопой Крус в главной роли – сиквел знаменитого хита 1998 года «Девушка моей мечты». Бежавшая от ухаживаний Геббельса, актриса Макарена Гранада покорила Голливуд. Она возвращается на родину, чтобы сыграть в американской картине о королеве Изабелле I, но из-за многочисленных недопониманий и комичных ситуация съемочный процесс превращается в фарс.
С 6 апреля
«Фантастическая любовь и где ее найти»
This Beautiful Fantastic
Британский до мозга костей ромком со всеми составляющими: прелестной английской розой Джессикой Браун-Финдли («Черное зеркало», «Аббатство Даунтон»), Мориарти из «Шерлока» Эндрю Скоттом, мудрым другом-наставником с фирменным чувством юмора Томом Уилкинсоном и любовно возделываем садом в сердце Лондона.
С 13 апреля
«Жена смотрителя зоопарка»
The Zookeeper's Wife
Фильм с Джессикой Честейн в заглавной роли по бестселлеру Дайан Акерман (книга, кстати, выходит на русском языке в конце марта). Во время Второй Мировой войны смотрители Варшавского зоопарка Ян и Антонина Жабинских укрывают в своем доме еврейские семьи. И картина, и роман основаны на реальных событиях. Впоследствии Израиль присвоил семье Жабинских титул Праведников народов мира.
С 13 апреля
«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»
David Lynch – The Art Life
Выпускаемый к премьере нового сезона «Твин Пикса» (хотя она и в мае) документальный фильм о знаменитом режиссере и художнике, авторе «Синего бархата» и «Малхолланд драйв». Личный монолог Дэвида Линча об идиллическом детстве, тревожной юности и сложном поиске своего пути в искусстве.
С 13 апреля
«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки »
Hymyilevä mies
Дебютный фильм финского режиссера Юхо Куосманена, выигравший главный приз в параллельной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Боксер Олли Мяки пытается завоевать титул чемпиона мира в полулегком весе. Но на пути к триумфу появляется новое испытание — его девушка.
С 13 апреля
«Аустерлиц»
Austerlitz
Новая картина режиссера-документалиста Сергея Лозницы, мировая премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. Фильм посвящен мемориалам Холокоста и туристической индустрии, существующей вокруг них. Зрителей снова ждут длинные общие планы-наблюдения, где каждый должен сам провести внутреннюю работу, чтобы создать свою интерпретацию.
С 13 апреля
«Ой, мамочки»
Telle mère, telle fille
Незатейливая французская комедия с Жюльет Бинош и Камилль Коттен о трудностях материнства и поиска семейных компромиссов. Инфантильная Мадо не собирается взрослеть, несмотря на то, что ей уже за 50, а ее дочери Авриль – 30. По совпадению обе женщины оказываются беременны.
С 13 апреля
«Кухня. Последняя битва»
Очередной полнометражный спин-офф сериала «Кухня» (надеемся, что и правда последний). У шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров) обнаруживается сын, о котором он не знал. Он пытается наладить отношения с отпрыском, вызволить героя Дмитрия Нагиев из абхазского села, где того пытаются женить, и параллельно выиграть чемпионат мира среди кулинаров.
С 20 апреля
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Студия «Мельница» Сергея Сельянова адаптировала сказку Александру Волкова про город изумрудный и трудную дорогу в него. В анимационный картине сплошь звездный актерский состав: Урфина Джюса озвучил Константин Хабенский, генерала – Сергей Шнуров, а медведя – Дмитрий Дюжев.
С 20 апреля
«Затерянный город Z»
The Lost City of Z
«Время приключений!» – решил мастер камерных драм о роке и страстях человеческих Джеймс Грэй и отправился со сборной из Роберта Паттинсона, Сиенны Миллер и старательно изображающего британский акцент звезды «Сынов анархии» Чарли Ханнэма в джунгли Амазонки снимать свой вариант «Апокалипсиса сегодня».
В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезаеи в джунглях Амазонии, пытаясь найти Эльдорадо – таинственный Город Z.
С 27 апреля
«Видели ночь»
All Nighter
Обаятельная комедия с Дж.К. Симмонсом и Эмилем Хиршем. Джинни бросает Мартина (Хирш), он не может справиться с душевной травмой, пока на пороге его квартиры внезапно не возникает ее отец (Симмонс). Он давно утратил контакт с дочерью, но полагает, что именно Мартин – единственный, кто сможет помочь ему разыскать ее и наладить отношения.
27 апреля
«Сфера»
The Circle
Фантастический триллер о тоталитарной сущности цифровой эпохи по одноименному роману Дэйва Эггерса («Там, где живут чудовища», «Голограмма для короля») с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом. Одну из ролей в картине также исполнил выросший под чуткой камерой Ричарда Линклейтера Эллар Колтрейн (звезда снимавшегося 12 лет «Отрочества»).
Мэй (Уотсон) устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли (Хэнкс). Он приглашает талантливую сотрудницу принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы.
С 27 апреля
«Моя девушка – монстр »
Colossal
Испано-кандская (да-да, неожиданный состав копродукции) комедия о том, как Энн Хэтэуэй превращается в монстра. Буквально. Гигантское чудовище (то ли Годзилла, то ли облысевший рогатый Кинг-Конг) нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
С 27 апреля
«Идеаль»
L'idéal
Второй фильм писателя Фредерика Бегбедера в ипостаси режиссера. В поисках идеальной женщины Октав, скаут крупнейшей косметической компании, отправляется в Россию. Впрочем, из наших соотечественников в картине снялся только Алексей Гуськов.
С 27 апреля
«Спасти Пушкина»
Создатели картины как будто прочли синопсис новеллы Ренаты Литвиновой для альманаха «Петербург. Только по любви», решив только заменить Бродского на Пушкина.
Наше все Александр Сергеевич Пушкин (Константин Крюкова) не погибает на дуэли — в самый последний московские школьники на изобретенной ими машине времени переносят его в XXI век, где пытаются спасти поэта уже от влияния современной цивилизации.
С 27 апреля
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