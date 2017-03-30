В сети появился первый трейлер фильма «Оно»

 

В сети появился первый трейлер фильма «Оно». Судя по ролику, режиссер Андрес Мускетти педантично экранизировал одноименный роман Стивена Кинга, с точностью пересказав сюжет киноязыком.

«Оно» рассказывает о загадочных похищениях детей в небольшом американском городе. За ними стоит жуткий клоун Пеннивайз.

В ленте снялись Билл Скарсгард («В космосе чувств не бывает»), Финн Вулфард («Очень странные дела»), Хавьер Ботет («Выживший»), Николас Хэмилтон («Капитан Фантастик») и Меган Чарпентье («Сверхъестественное»).

Фильм выйдет на широкие экраны 7 сентября.

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