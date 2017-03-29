Премию «Ника» за лучший фильм получила драма «Рай» Кончаловского

  • Режиссер Андрей Кончаловский («Рай»)

  • Актриса Юлия Высоцкая («Рай»)

  • Актер Тимофей Трибунцев («Монах и бес»)

Премию «Ника» за лучший игровой фильм получила драма «Рай» Андрея Кончаловского.

Фильм обошел «Даму пик» Павла Лунгина, «Дуэлянта» Алексея Мизгирева, «Коллектора» Алексея Красовского, «Монаха и беса» Николая Досталя и «Ученика» Кирилла Серебренникова.

Также президент фестиваля Кончаловский был назван лучшим режиссером. Его супруге Юлии Высоцкой за игру в фильме «Рай» присудили победу в номинации «Лучшая женская роль». В аналогичной мужской категории выиграл Тимофей Трибунцев — за работу над картиной «Монах и бес».

За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин («Монах и бес») и сразу две актрисы — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).

Лучшим неигровым фильмом названа лента «В лучах солнца» Виталия Манского, в номинации «Лучший анимационный фильм» победила «Кукушка», а открытием года назвали Алексея Красовского за его работу над фильмом «Коллектор» — где главную и единственную исполнил Константин Хабенский.

А режиссер Александр Сокуров на церемонии «Ника» стал лауреатом премии им. Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». Во время благодарственной речи он выступил в защиту участников митингов 26 марта и молодежи, призвав принять закон, запрещающий арестовывать женщин во время общественных акций. Зал встретил речь Сокурова бурными овациями — мы публикуем полную расшифровку его монолога.  

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