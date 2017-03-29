Премию «Ника» за лучший фильм получила драма «Рай» Кончаловского

Премию «Ника» за лучший игровой фильм получила драма «Рай» Андрея Кончаловского.

Фильм обошел «Даму пик» Павла Лунгина, «Дуэлянта» Алексея Мизгирева, «Коллектора» Алексея Красовского, «Монаха и беса» Николая Досталя и «Ученика» Кирилла Серебренникова.

Также президент фестиваля Кончаловский был назван лучшим режиссером. Его супруге Юлии Высоцкой за игру в фильме «Рай» присудили победу в номинации «Лучшая женская роль». В аналогичной мужской категории выиграл Тимофей Трибунцев — за работу над картиной «Монах и бес».

За роли второго плана премию получили актер Борис Каморзин («Монах и бес») и сразу две актрисы — Юлия Ауг («Ученик») и Елена Коренева («Ее звали Муму»).

Лучшим неигровым фильмом названа лента «В лучах солнца» Виталия Манского, в номинации «Лучший анимационный фильм» победила «Кукушка», а открытием года назвали Алексея Красовского за его работу над фильмом «Коллектор» — где главную и единственную исполнил Константин Хабенский.

А режиссер Александр Сокуров на церемонии «Ника» стал лауреатом премии им. Эльдара Рязанова «Честь и достоинство». Во время благодарственной речи он выступил в защиту участников митингов 26 марта и молодежи, призвав принять закон, запрещающий арестовывать женщин во время общественных акций. Зал встретил речь Сокурова бурными овациями — мы публикуем полную расшифровку его монолога.