Сериал «Настоящий детектив» вернется с третьим сезоном

Сценарист сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто и создатель «Дедвуда» Дэвид Милч приступили к работе над третьим сезоном телешоу. Вероятно, оно вернется на экраны спустя два года.

Известно, что уже готовы сценарии первых двух серий, но телеканал HBO еще не объявил о продолжении сериала.

Первый сезон сериала «Настоящий детектив» вышел в 2014 году и стал сверхпопулярным. Главные роли в нем исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Вторая часть с Колином Фарреллом, Рэйчелом Макадамсом и Винсаном Воном такого успеха не имела.

Отметим, что ранее Макконахи заявил, что ему интересно вернуться к своей роли в «Настоящем детективе».