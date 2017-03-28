Премьера: трейлер сериала «Призрак опера» с Гариком Харламовым

Эксклюзивная премьера тизера сериала с Гариком Харламовым и Вячеславом Евлантьевым, который первым покажут в рамках передачи «Быть или не быть».

На «ТВ-3» со 2 апреля стартует программа «Быть или не быть», в которой зрители смогут увидеть пилоты российских сериалов. Всего будет пять выпусков.

Как стало известно «Собака.ru», первым проектом, который покажут в рамках передачи, станет пилот сценариста и режиссера Эмиля Никогосяна «Призрак опера» – комедия с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и актером Вячеславом Евлантьевым в главных ролях. Публикуем трейлер сериала.

По сюжету мошенник Паша Ветерок (Харламов) после смерти не может попасть в рай, пока не искупит свою вину перед неопытным молодым оперативником (Евлантьев). Для этого ему нужно вернуть полицейскому миллион рублей, который он взял у него «в долг» перед смертью.

В пилоте также снялись актеры Василий Кортуков («Ольга», «Горько!»), Инга Оболдина, а также резиденты Comedy Club Илья Соболев и Андрей Скороход. Продюсерами проекта выступили создатели сериалов «Измены», «Сладкая Жизнь» и «Пьяная фирма» Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Дулерайн, а также Георгий Малков.

После показа авторы пилота вместе с ведущими передачи – актерами Еленой Лядовой и Кириллом Плетневым – а также кинокритиками, продюсерами и артистами обсудят его. Решать, какая история станет полноценным сериалом будут зрители. Проект, который наберет более 75% голосов «за», будет запущен каналом в производство.

Программа «Быть или не быть» со 2 апреля в 22:00 на «ТВ-3»

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