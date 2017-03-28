Евгений Миронов прокомментировал скандал с фильм «Матильда»

Об ответственности и пофигизме:

Иногда в нашей профессии нужен пофигизм, в хорошей мере. И я очень завидую рассказам о [Святославе Теофиловиче] Рихтере – гениальном пианисте, который вошел в десятку лучших пианистов в мире. Рассказывают про него легенды, что у него концерт в 6 часов вечера, а в 5 часов он еще ходит, в 5:30 даже не собирается, в 5:45 надевает на себя пиджак и говорит «нет, не поеду», и не едет. Потому что нет вдохновения. Я себе такого представить не могу.

О планах:

В Театре Наций сейчас будет три премьеры: «Гроза» с Юлией Пересильд, «Аудиенция» с Инной Михайловной Чуриковой. Она будет играть английскую королеву, причем все возраста – от девочки до сегодняшних дней. Это уникальная пьеса, она шла когда-то и вроде сих пор еще идет в Лондоне, там играла Хелен Миррен. Далее «Цирк» с Ингеборгой Дапкунайте – помните фильм с Любовью Орловой? Я как артист сейчас снимаюсь в фильме Владимира Хотиненко «Меморандум Парвуса» и играю Ленина. В театре у меня временный перерыв.

О дорогих билетах и перекупщиках:

Перекупщики – это боль, дикая боль. И пока никто, даже Большой театр не может справиться с этой проблемой. Нет закона, который официально отлеживал бы и запрещал. Мы не можем не продавать билеты, а эти люди приходят каждый раз – вот только театр открывается в 6 утра – стоят в очереди, проходят или ставят вместо себя бабушек или студентов, а дальше билеты попадают на определенный сайт и там продайся за 40 000 рублей. Например, билеты на премьеру «Иванова». Таким образом, Театр Наций повышает билеты до 10 000 рублей, чтобы деньги не ушли перекупщикам, а ушли в театр. И мы могли бы на эти деньги делать новый спектакль.

Дума должна принять суровый закон, вводящий уголовную ответственность <...> Мне самому это очень неприятно, читаю какие-то отзывы, и все думают, что это делает Театр Наций. А это вынуждены делать все театры, чтобы деньги оставались в театрах.



О предложении пойти в губернаторы:

Не дай мне бог сойти с ума. Нет, легче посох и сума... Могу и дальше продолжать Александра Сергеевича. Это не мое дело.



О реакции космонавта Алексея Леонова после фильма «Время Первых»:

Он [Леонов] посмотрел картину, сделал огромную паузу и спросил: у тебя есть пистолет? Я спросил: это для меня?. Он говорит: ну да. Я подумал, ничего себе начало. Сказал ему: вы знаете, Алексей Архипович, мы можем без пуль обойтись. Скажите одно слово. Три года серьезной и большой работы, и ваше слово очень важно. Он говорит: да нет, только сейчас, посмотрев картину, мне стало страшно. Там мне было не до этого, не до страха. Мне надо было выжить. Адреналин... Только сейчас я понял, что это было.

