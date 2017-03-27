Фильмы по «Звездным войнам» будут выпускать до 2032 года

Фильмы космической саги «Звездные войны» Disney сможет выпускать еще пятнадцать лет — вплоть до 2032 года. Глава компании Боб Айгер рассказал, что у киностудии достаточно сюжетов.

«Мы уже обсуждаем, что произойдет после девятого эпизода. А также то, что может случиться в "Звездных войнах" следующие полтора десятка лет», — заявил Айгер.

Добавим, что сейчас к выходу готовится восьмая часть — премьера эпизода «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi) назначена на 15 декабря 2017 года. Известно, что действие саги будет разворачиваться непосредственно после событий, показанных в предыдущей части.

Отметим, что Кэрри Фишер перед смертью успела завершить съемки в новой части киноэпопеи. Знаменитая актриса сыграла в фильме роль принцессы Леи. Также в съемках приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер.