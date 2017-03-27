Названа самая высокооплачиваемая актриса в мире

Самой высокооплачиваемой актрисой в мире стала Эмма Уотсон, пишет журнал Forbes.

Уотсон возглавила рейтинг благодаря съемкам в фильме Disney «Красавица и чудовище». Представитель актрисы рассказал, что за роль Белль она получила не только гонорар, но и процент выручки от проката. В итоге сумма вознаграждения составила около 20 миллионов долларов.

Отметим, что ленту «Красавица и чудовище» сейчас с успехом показывают в кинотеатрах мира: так, общая сумма сборов в США уже перевалила за 17,9 миллиона долларов. В России сказка, несмотря на скандал, также лидирует в рейтингах – за первый уикенд фильм собрал более 370 миллионов рублей.

Напомним, что фильм «Красавица и чудовище» запретили показывать российским детям – ему выдали прокатное удостоверение 16+. Картина вызвала недовольство депутата Госдумы Виталия Милонова. Он обнаружил ней возможное наличие гей-пропаганды – после того,как создатели рассказали, что по сценарию «мальчик на побегушках» Лефу (Джош Гэд) начинает вожделеть своего друга — городского охотника-красавца Гастона (Люк Эванс).