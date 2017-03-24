В России могут запретить «Могучих рейнджеров» из-за супергероини-лесбиянки

В России могут запретить фильм «Могучие рейнджеры» из-за того, что в нем появляется первая в истории кино супергероиня-лесбиянка. На картину министру культуры Владимиру Мединскому уже пожаловался известный борец с ЛГБТ-пропагандой – депутат Виталий Милонов.

Милонов требует отозвать у фильма прокатное разрешение – несмотря на то, что он вчера уже вышел на российские киноэкраны с возрастным цензом 16+. Но депутат настаивает, что российские дети должны быть защищены от пропаганды гомосексуализма, которой, по его мнению, переполнены «Могучие рейнджеры».

«Мы найдём эксперта, который дал согласие, и уволим его с позором. Пусть работает в американском фастфуде», — заявил Милонов.

Добавим, что накануне Милонов добился того, что фильм «Красавица и чудовище» запретили показывать детям до 16 лет – из-за персонажа-гомосексуала.