Вы родились и выросли в столице, благополучно снимали в Москве кино. Почему решили вдруг все бросить и переехать с семьей в Петербург?

Я всегда думал, что хорошо бы пожить тут подольше. Например, найти фильм, который будет сниматься в Петербурге. Но такой проект все не попадался, а в декабре 2015-го меня как будто накрыло. В Москве все стало окончательно плохо: надоели бешеный ритм, неискренние люди и искусственность во всем. Мало кто живет здесь и сейчас. Все находятся в погоне за лучшей жизнью. Мы с женой сняли квартиру здесь и уже через неделю переехали. Мы поселились у Таврического сада. Сам сад прекрасен, но этот район сильно напоминает столицу — в нем есть какая-то буржуазность: немного похоже на Патриаршие пруды, чего совсем не хотелось. Через полгода мы пришли ради развлечения посмотреть квартиру на Васильевском острове. Тогда у нас уже появилось представление, каким должно быть место, в котором хотелось бы жить в Петербурге. Попав сюда, мы сразу поняли, что обязаны найти деньги и купить именно ее. Здесь окна выходят на все стороны света и видно небо. Когда-то тут жила художница, в гостях у которой бывали Сергей Курехин и Борис Гребенщиков, а сам дом Алексей Балабанов снимал в «Кочегаре».

Ваши ожидания от города оправдались?

Абсолютно! Теперь даже непонятно, как мы вообще жили в Москве. Очень нравится именно на Васильевском острове. Можно сказать, что мы переехали не в Петербург, а сюда, потому что редко выбираемся на другую сторону Невы. Тут тихо, нет многочисленных туристов и близкая нам атмосфера: как будто небо шире и больше воздуха. Моя жена Стася родилась в Петербурге и как раз на Васильевском острове, но уехала с родителями, когда ей было три года. Получается, она связана с этим местом, а теперь и я тоже имею к нему отношение. У нас обоих ощущение, что мы вернулись к корням и хотим остаться: кино будут предлагать в разных городах и странах, но дом теперь здесь. Недавно я снова снимал в Москве — фильм по книге Сергея Минаева «Селфи» с Константином Хабенским. Эти съемки стали очень тяжелыми для меня психологически. Картина как раз про столицу и все те ее грани, от которых я уехал: клубы, казино и все в этом роде, поэтому работать над ней было вдвойне сложно.