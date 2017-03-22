Опубликован трейлер продолжения «Реальной любви»

Сегодня в сети появился трейлер к сиквелу «Реальной любви» — культовый рождественский ромком получит продолжение в виде короткометражки. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, где появилось видео.

Судя по ролику, продолжения фильма будут развиваться спустя 14 лет, после событий, описанных в первой части. Премьера сиквела «Реальной любви» покажут 24 марта на BBC One и 25 мая на NBC в рамках благотворительной акции «Red Nose Day».


В съёмках продолжения согласились участвовать Кира Найтли, Хью Грант, Колин Фёрт, Лиам Нисон, Билл Найи, Роуэн Аткинсон, Эндрю Линкольн, Мартина Маккачон, Лусия Монис, Томас Сэнгстер, Оливия Олсон и Маркус Бригсток.

От участия в сиквеле отказалась Эмма Томпсон, которая занята в промо-туре новой ленты от студии Disney «Красавица и чудовище». Отметим также, что один из исполнителей главной роли первой части «реальной любви» Алан Рикман скончался в январе 2016 года — продолжения его истории в картине не будет. 

Напомним, «Реальная любовь» вышла на экраны в 2003 году и стала кассовым хитом в Великобритании, России и США. В фильме раскрывались различные романтические истории, в конечном итоге переплетавшиеся между собой. Картина собрала в прокате более 246 млн долларов, а также удостоилась двух номинации на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм» и «Лучший сценарий».

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