В сети появился первый тизер «Тетради смерти» — фильма Адама Вингарда по одноименной японской манге.

По сюжету старшеклассник Лайт Ягами случайно находит Тетрадь смерти, которую подкинул в мир людей бог смерти Рюк. Мальчик получает возможность безнаказанно убивать людей: чтобы сделать мир лучше, он записывает в тетрадь имена преступников. В результате на череду загадочных совпадений обращает внимание Интерпол.

В главной роли снимется Нат Вулф, которого зритель знает по фильмам «Бумажные города» и «Стажер».

Известно, что англоязычную версию «Тетради смерти» Netflix покажет 25 августа.