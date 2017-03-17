В сети опубликовали список ста лучших фильмов 90-х

Журнал о кино Little White Lies опубликовал топ-100 лучших фильмов, которые вышли на экраны в 1990-х годах.

В рейтинг вошли «Мертвец» Джима Джармуша (12 место), «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга (14 место), «Академия Рашмор» Уэса Андерсона (22 место), «Славные парни» Мартина Скорсезе (31 место), «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино (68 место), «На игле» Дэнни Бойла (76 место) и так далее.

Фильмы российских режиссеров также включили в список: картина «Хрусталев, машину!» Алексея Германа стоит на 13 строчке, а «Отец и сын» Александра Сокурова – на 81 месте.

В первой тройке: лента «Хорошая работа» Клер Дени, «Конец долгого дня» Теренса Дэвиса и «Бездельник» Ричарда Линклейтера. Полный список можно посмотреть на сайте.