Правительство США рассекретило сотни видео о ядерных испытаниях

Правительство США рассекретило 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия в период 1945 по 1962 год. Около 60 видео было разрешено выложить на YouTube.

 

Проект проводился по инициативе Ливермоской национальной лаборатории (штат Калифорния, США). На протяжении более полувека пленки с кадрами более 200 ядерных испытаний находились в хранилищах и разлагались. Их было решено оцифровать. Авторы проекта считают, что видеоданные данные помогут лучше понять последствия ядерных взрывов. 

«Мы надеемся, что нам никогда не придётся использовать ядерное оружие снова. Я думаю, что если мы фиксируем историю и показываем, сколько разрушения оно может сеять, тогда, возможно, люди откажутся от его использования», — выразил надежду один из авторов проекта, физик Грэг Сприггс.

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