Правительство США рассекретило сотни видео о ядерных испытаниях

Проект проводился по инициативе Ливермоской национальной лаборатории (штат Калифорния, США). На протяжении более полувека пленки с кадрами более 200 ядерных испытаний находились в хранилищах и разлагались. Их было решено оцифровать. Авторы проекта считают, что видеоданные данные помогут лучше понять последствия ядерных взрывов.

«Мы надеемся, что нам никогда не придётся использовать ядерное оружие снова. Я думаю, что если мы фиксируем историю и показываем, сколько разрушения оно может сеять, тогда, возможно, люди откажутся от его использования», — выразил надежду один из авторов проекта, физик Грэг Сприггс.