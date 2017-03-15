Ремейк «Матрицы» снимут без сестер Вачовски

Студия Warner приступила к производству ремейка великой фантастической трилогии, первый фильм которой вышел в 1999 году. Как сообщает The Hollywood Reporter, к новой версии не будут причастны

Студия собирается позвать на главную роль, пробудившегося от матричного сна мессии Нео, афроамериканского актера Майкла Б. Джордана, известного по фильмам «Фантастическая четверка» и «Крид: Наследие Рокки».

Оригинальная «Матрицу», которую тогда еще не совершившие трансгендерный переход режиссеры Вачовски выпустили в 1999-м, собрала в прокате почти 500 миллионов долларов, перевернула канон кибер-фантастического фильма и заставила философов и критиков говорить о влиянии на сценарий гностической философии, восточных религиозных учений и психоанализа Лакана. Далее последовали два сиквела: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революции». Главные роли в трилогии сыграли Кеану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэри Энн Мосс и Хьюго Уивинг.