Гибсон, Михалков и Тарантино: самые скандальные депутаты Госдумы назвали любимые фильмы

Сайт «Кинопоиск» провел увлекательный эксперимент и опросил наиболее одиозных и скандальных депутатов нынешнего созыва Государственной Думы РФ на предмет их любимых фильмов и артистов.

Некоторые ответы оказались вполне предсказуемыми, другие - неожиданными.

Так, главный гомофоб страны и борец с мировыми поп-звездами Виталий Милонов в числе любимых, помимо дежурного советского сериала «Место встречи изменить нельзя», особо отметил австралийского режиссера и актера Мела Гибсона, назвав сразу два его фильма «Храброе сердце» и «Страсти Христовы» («Мэл Гибсон вообще красавчик. Потому что он не типичный этот голливудский дрищ, а человек с нормальными ценностями» - охарактеризовал артиста Милонов.

Вождь новых черносотенцев из НОД Евгений Федоров патриотически ограничился «Войной и миром» Бондарчука-старшего. Между тем Андрей Луговой, депутат Госдумы от фракции ЛДПР, инициатор закона о принудительном включении НКО в реестр «иностранных агентов», в своих вкусах отличается завидным разнообразием: в числе его любимых картин и слезоточивая сага «Москва слезам не верит», и тонкий советский вестерн Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», и модный в 1990-х «кинематограф жестокости» от «Криминального чтива» Квентина Тарантино до боевиков его британского последователя Гая Ричи.

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