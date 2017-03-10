Седьмой сезон самого успешного сериала HBO «Игры престолов» появится в эфире канала 16 июля 2017 года.

Точная дата была наконец-то озвучена в ходе затейливой церемонии в Лос-Анджелесе с одновременной Twitter-трансляцией. Цифры с датой выхода были замурованы в тающей глыбе льда: фанатам предлагалось активнее оставлять твиты с одним словом FIRE, но глыба таяла слишком медленно, поэтому пришлось использовать огнеметы в реальном времени.

Известно, что седьмой сезон «Игры престолов» будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти, но они обещают быть масштабней всех предыдущих серий.

Добавим, что ранее в сеть попал спойлер седьмого сезона. Источник утверждает, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен завяжутся романтические отношения, пара будет противостоять Белым Ходокам. А Серсея Ланнистер согласится на объединение враждующих кланов Семи Королевств, но изменит свое решение в последний момент.

Продюсеры фэнтази-саги Дэвид Бениофф и Дэни Уайсс рассказывали, что седьмой сезон станет предпоследним. Однако добавили, что «ничто не высечено в камне» — это значит, что решение закончить киноэпопею на восьмом сезоне не окончательное. Тем более, что телешоу чем дальше, тем больше расходится с сюжетом и хронотопом уже написанных книг отца вселенной «Льда и Пламени» Джорджа Р. Р. Мартина: собирается ли тот вообще дописывать эпопею, до сих пор, к ярости фанатов, совершенно неясно.