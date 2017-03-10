Стала известна точная дата выхода нового сезона «Игры престолов»

Седьмой сезон самого успешного сериала HBO «Игры престолов» появится в эфире канала 16 июля 2017 года.

Точная дата была наконец-то озвучена в ходе затейливой церемонии в Лос-Анджелесе с одновременной Twitter-трансляцией. Цифры с датой выхода были замурованы в тающей глыбе льда: фанатам предлагалось активнее оставлять твиты с одним словом FIRE, но глыба таяла слишком медленно, поэтому пришлось использовать огнеметы в реальном времени.

Известно, что седьмой сезон «Игры престолов» будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти, но они обещают быть масштабней всех предыдущих серий.

Добавим, что ранее в сеть попал спойлер седьмого сезона. Источник утверждает, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен завяжутся романтические отношения, пара будет противостоять Белым Ходокам. А Серсея Ланнистер согласится на объединение враждующих кланов Семи Королевств, но изменит свое решение в последний момент.

Продюсеры фэнтази-саги Дэвид Бениофф и Дэни Уайсс рассказывали, что седьмой сезон станет предпоследним. Однако добавили, что «ничто не высечено в камне» — это значит, что решение закончить киноэпопею на восьмом сезоне не окончательное. Тем более, что телешоу чем дальше, тем больше расходится с сюжетом и хронотопом уже написанных книг отца вселенной «Льда и Пламени» Джорджа Р. Р. Мартина: собирается ли тот вообще дописывать эпопею, до сих пор, к ярости фанатов, совершенно неясно. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Стало известно, когда выйдет новый сезон «Игры престолов»

Стало известно, когда выйдет седьмой сезон «Игры престолов»

HBO готовится снять спин-офф «Игры престолов»

Россияне не оценили новый сезон «Шерлока»

10 сериалов, которые вы пропустили в прошлом году

Опубликован список самых популярных актеров 2016 года

15 самых ожидаемых сериалов этой зимы

Стала известна дата премьеры седьмого сезона «Игры престолов»