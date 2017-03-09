Видео: Сэмюэл Л. Джексон на телешоу перевоплотился в десяток своих героев
Актер Сэмюэл Л. Джексон в очередной раз подтвердил свою репутацию пластичного и лишенного комплексов актера. На телешоу Джеймса Кордена артиста перевоплотился в свои самые известные роли.
За 11 минут актёр совместно с Корденом воспроизвёл сцены из фильмов «Криминальное чтиво», «Джеки Браун», «Kingsman: Секретная служба», «Переговорщик», «Поездка в Америку», «Три икса», «Неуязвимый», «Крепкий орешек 3: Возмездие», «Джанго Освобождённый», «Омерзительная восьмёрка» и других.
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