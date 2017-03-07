«Красавицу и чудовище» запретили показывать российским детям

Фильм Disney «Красавица и чудовище» запретили показывать российским детям – ему выдали прокатное удостоверение 16+.

Ранее картина, готовящаяся к прокату, вызвала недовольство депутата Госдумы Виталия Милонова. Он обнаружил ней возможное наличие гей-пропаганды – после того,как создатели рассказали, что по сценарию «мальчик на побегушках» Лефу (Джош Гэд) начинает вожделеть своего друга — городского охотника-красавца Гастона (Люк Эванс).

Милонов написал обращение к главе Минкульта Владимиру Мединскому, в котором потребовал проверить фильм до его выхода на широкие экраны и в случае обнаружения гей-пропаганды запретить его выход.

Добавим, что в России картина «Красавица и чудовище» выйдет в прокат 17 марта 2017 года.