8 лучших российских женщин-режиссеров

Оксана Бычкова

Что посмотреть: «Еще один год»

Автор тихих и лиричных фильмов, а также сериала «Вы все меня бесите» часто вдохновляется советскими картинами: в «Питер FM» есть сцена со скрипучей калиткой, воспроизводящая «Не болит голова у дятла», а «Еще один день» – современное (и очень точное) прочтение «С любимыми не расставайтесь».