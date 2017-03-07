Кино бывает «мужским» и «женским» – вне зависимости от половой принадлежности режиссеров. Уэс Андерсон создает по-девичьи лиричные картины конфетной эстетики, Кэтрин Бигелоу –прямолинейные фильмы о войне в Ираке. В преддверии 8 марта мы вспомнили восемь женщин: лучших отечественных режиссеров, снимавших и снимающих фильмы без оглядки на гендерные стереотипы.
8 лучших российских женщин-режиссеров
Динара Асанова
Что посмотреть: «Не болит голова у дятла»
В 1970-е ученица Михаила Ромма снимала на «Ленфильме» удивительно лиричные авторские картины, ловко маскировавшиеся под стандартную советскую линейку «фильмов про школьников». Взрослые в лентах Асановой не менее растеряны, чем дети, дети серьезны и талантливы, а их воспитание чувств (без которого невозможна инициация зрелостью) прекрасна и трагична.
Кира Муратова
Что посмотреть: «Астенический синдром»
Украинский режиссер, сценарист и самая знаменитая жительница Одессы заслуживает трактата о себе (неплохой есть, например, у Михаила Ямпольского). Она открыла актерский и сценарный талант Ренаты Литвиновой и земляков из «Маски-шоу», а также играла с Владимиром Высоцким в своем полнометражном дебюте «Короткие встречи».
Лариса Шепитько
Что посмотреть: «Восхождение»
Супруга Элема Климова и обладательница гран-при Берлинского кинофестиваля за картину «Восхождение» – религиозного переосмысления повести «Быков» под музыку Альфреда Шнитке. Шепитько трагически погибла в 1979-м, не успев доснять картину «Прощание». Ее закончил Климов.
Рената Литвинова
Что посмотреть: «Последняя сказка Риты»
Муза Киры Муратовой и журнала «Собака.ru» оттачивала режиссерские способности в «Богиня: как я полюбила» и «Последней сказки Риты», чтобы в полной мере проявить их в короткометражке об Иосифе Бродском из альманаха о Петербурге.
Анна Меликян
Что посмотреть: «Русалка»
Легко жонглирующая жанрами, актерами и сюжетными линиями Анна Меликян успешна не только в режиссерском амплуа, но и роли продюсера. Так, сиквел ее картины «Про любовь» (триумфатора «Кинотавра» 2015 года) станет альманахом, а сняла его целая плеяда новых русских режиссеров от Павла Руминова до Нигины Сайфуллаевой.
Авдотья Смирнова
Что посмотреть: «Кококо»
По мнению Авдотьи Смирновой, сценарист – это трусливый режиссер. На наше счастье она преодолела свой страх и провела сходную терапию для своей близкой подруги и соавтора Анны Пармас, снявшей самые хитовые клипы группы «Ленинград».
Оксана Бычкова
Что посмотреть: «Еще один год»
Автор тихих и лиричных фильмов, а также сериала «Вы все меня бесите» часто вдохновляется советскими картинами: в «Питер FM» есть сцена со скрипучей калиткой, воспроизводящая «Не болит голова у дятла», а «Еще один день» – современное (и очень точное) прочтение «С любимыми не расставайтесь».
Валерия Гай Германика
Что посмотреть: «Да и да»
Ученица Марины Разбежкиной начинала с лиричной документальной короткометражки «Девочки», продолжила тему девичьей инициации во «Все умрут, а я останусь» и сериале «Школа» и постепенно перешла на взросление творческое, сняв «Да и да».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.