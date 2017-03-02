Потрепанный жизнью Росомаха-Логан, приключения героев «На игле» 20 лет спустя и обнаженная Скарлетт Йоханссон в роли киборга – выбрали 23 лучших фильма, которые выходят в прокат в первый месяц весны.
23 лучших фильмов марта
«Логан»
Logan
Очередная часть франшизы «Люди X» про изрядно постаревшего Росомаху (Хью Джекман) ловко притворяется аттракционом-блокбастером. На самом деле это мрачное авторское высказывание о том, что всему сущему (даже мутантам и серии фильмов о них) когда-то придет конец: в заржавленной киновселенной кровь льется рекой под песни Джонни Кэша – если грустить так с полной отдачей!
В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Встреча с одиннадцатилетней девочкой-мутантом заставит Росомаха вновь вспомнить о былых успехах.
Со 2 марта
«Персональный покупатель»
Personal Shopper
В пост-модернистском триллере-ребусе интеллектуала и экс-кинокритика Оливье Ассайяса платья от Chanel и Prada играют не менее важную роль, чем американская муза французского режиссера Кристен Стюарт, перевоплотившаяся в одержимого призраками шоппера. Реакция на картину разнилась: публика его освистала, кинокритики разгромили, а жюри Каннского кинофестиваля присудила приз за лучшую режиссуру.
Со 2 марта
«Зверопой»
Sing
Шоу талантов популярны и у ребят, и у зверят – так решила студия Illumination Entertainment, создатели франшизы «Гадкий я». Рваться к славе, исполняя хиты Леди Гаги и Стиви Уандера будут слониха, интеллигентный баран, бык, и хрюшка в сверкающем трико. В оригинале персонажей озвучили Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн и Скарлетт Йоханссон.
Со 2 марта
«Золото»
Gold
Устав играть мрачных детективов на грани нервного срыва, Мэттью МакКонахи растолстел, полысел и вернулся к ролям предприимчивых авантюристов, воплотив на экране реальную историю современного золотоискателя. Отправившись в индонезийские джунгли с приятелем-геологом, Кенни Уэллс находит золотоносный рудник и пытается отстоять права на его содержимое.
Со 2 марта
«Лобановский навсегда»
Документальный фильм о Валерии Лобановском, тренере киевского «Дианмо» и сборной СССР, которого УЕФА в 2017 году включила в список 10 величайших за всю историю футбола. Это первая за два года украинская картина, которая вышла в российский прокат. Лента состоит из архивных материалов и воспоминании современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков. В фильме приняли участие Мишель Платини, Карло Анчелотти, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Ринат Дасаев, Жак Ферран и многие другие.
Со 2 марта
«Счастье быть одной»
Assolo
Феминистское кино о гармонии и поисках себя итальянки Лауры Моранте с ней же в главной роли. Патологически неуверенная в себе Флавия, обзаводится веселым психоаналитиком, доктором Грюневальд, которая придумывает необычную терапию.
Со 2 марта
«T2: Трейнспоттинг»
T2 Trainspotting
В ностальгическом сиквеле «На игле» Дэнни Бойла четверо милых бездельников из Эдинбурга, точно мушкетеры, соберутся 20 лет спустя в прежнем составе, чтобы повздыхать, как молоды и безрассудны были, а заодно запустить бизнес-проект по съемке порно.
С 8 марта
«Отцы и дочери»
Fathers & Daughters
Трогательный фильм об отношении отцов и детей с Расселом Кроу и Амандой Сайфред. Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе, оставшись вдвоем с маленькой дочерью. Из-за проблем с психикой он вынужден оставить ее на попечение родственникам. 25 лет спустя его дочь борется с нимфоманией и неспособностью привязаться к другим людям.
С 9 марта
«Война»
Man Down
Шайа ЛаБаф дает Марлона Брандо в фильме о том, как тяжело возвращаться с войны, особенно, если мира, который ты покинул, уже не существует. Американский морпех Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином приезжает обратно в США после кампании в Ираке, которая закончилась для страны катастрофой: наступил пост-апокалипсис. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новой реальности, которая, возможно, существует только у него в голове.
С 9 марта
«Красавица и чудовище»
Beauty and the Beast
Старая, как мир сказка, о чувствах между прекрасной девой (Эмма Уотсон) и безобразным чудищем (Дэн Стивенс) претерпела изменения. Режиссер Билл Кондон вдохновлялся не только диснеевским мультфильмом, но и авангардистской версией истории, снятой в 1946 году Жаном Кокто. А чтобы добавить современного духа, в картину ввели ЛГБТ-персонаж.
С 16 марта
«Сплит»
Split
Триллер с Джеймс МакЭвоем от автора «Шестого чувства» и «Неуязвимого» М. Найта Шьямалана. Психопат, в голове которого живут 23 личности, похищает троих девочек-подростков. Среди его алтер эго есть вполне безобидные, но вот-вот в нем должен проснуться Зверь, ради которого остальные «мистеры хайды» и совершили киднеппинг.
С 16 марта
«После тебя»
Супруга Сергея Безрукова Анна Матисон сняла балетную драму со своим мужем в главной роли. Экс-премьер и гениальный танцовщик Алексей Темников из-за травмы больше не может исполнять фуэте и батманы, а вскоре потеряет и способность ходить, что для него равносильно смерти. Решив что-то оставить после себя, он готовит постановку «Симфония в трех движениях». Спектакль на музыку Игоря Стравинского, кстати, действительно был в репертуар Мариинского театра, а маэстро Валерий Гергиев даже исполнил камео себя в двух эпизодах картины.
С 16 марта
«Танцы насмерть»
Кинопродюсеры серьезно взялись за основных посетителей кинотеатров – молодежь в возрасте от 16 и старше. В этом году нас ожидает целая линейка так называемых young adult movies. Так, в российском ответе «Голодным играм» танцуют все – от экс-балерины и звезды сериала «Сладкая жизнь» Лукерьи Ильяшенко до нашей кино- и театральной и надежды, актера труппы Ленсовета Никиты Волкова.
С 16 марта
«Скрытые фигуры»
Hidden Figures
Духоподъемный фильм в классических «оскаровских» традициях о победе толерантности в отдельно взятом космическом агентстве. Впрочем, сюжетная и прочая предсказуемость не дали картине выиграть ни одного приза Американской киноакадемии. Команда афро-американок проводит для NASA ряд математических вычислений, необходимых для запуска первой космической миссии.
С 16 марта
«Афера по-английски»
Trespass Against Us
Ставший в переводе «Аферой по-английски» фильм от автора культового сериала «Молокососы» Адама Смита с Майклом Фассбендером и Бренданом Глисоном в главных ролях. Гонщик Чэд работает на своего отца, криминального авторитета, но решает завязать с преступлениями. Родитель уговаривает его пойти на последнее дело, но совершают ошибку: особняк, который он решает обокрасть принадлежит самому могущественному человеку в Англии.
С 16 марта
«Живое»
Life
Вдохновленная фильмом «Чужой» картина о группа исследователей международного космического корабля, которые обнаруживают одноклеточные субстанции на Марсе. Компанию Джейку Джилленхолу и Райну Рейнольдсу в их попытках противостоять внеземным формам жизни составила актриса Ольга Дыховичная.
С 23 марта
«Скрижали судьбы»
The Secret Scripture
Мелодрама с Руни Марой и звездой «Дивергента» Тео Джеймсом. Красавица Розанна большую часть жизни провела в психиатрической лечебнице. Новый главврач, доктор Грин, решает выяснить, почему в больнице оказалась с виду абсолютно нормальная пациентка. Разгадка таится в дневник Розанны, в который она в течение нескольких десятилетий записывала свои воспоминания.
С 23 марта
«Частное пионерское. Ура, каникулы!!!»
Звезда «Хорошего мальчика» Семен Трескунов на этот раз примеряет пионерский галстук – с красным знаменем цвета одного. Действие картины, пытающейся одновременно сыграть на ностальгии по «Сто дней после детства» и «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен», разворачивается в 1979 году. Лучшие друзья Дима, Миша и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море. За одну смену их, как водится, ждут и воспитание чувств с шекспировскими страстями (буквально), и невероятные приключения.
С 23 марта
«Манчестер у моря»
Manchester by the Sea
Во время проб фильма младший брат Бэна Аффлека Кэйси настолько филигранно исполнил роль бегущего от прошлого сантехника, что обошел в кастинге его лучшего друга Мэтта Дэймона. И даже выиграл приз за лучшую мужскую роль на скандальном «Оскаре»-2017. После внезапной смерти брата Ли назначен опекуном своего племянника-подростка и вынужден вернуться в родной город, в котором с ним когда-то произошла трагедия.
С 23 марта
«О любви»
Вольная интерпретация Анны Карениной Владимиром Бортко с героиней нашего мартовского номера, Анной Чиповской, в главной роли. Студентка Нина живет в Петербурге, любит мужа-профессора (Алексей Чадов) и искренне считает высшей добродетелью супружескую верность и смирение. Но ее мировоззрение меняется, когда она встречает банкира Сергея (Дмитрий Певцов).
С 23 марта
«Лекарство от здоровья»
A Cure for Wellness
Вопреки сюжетной линии, завораживающей красоты хоррор Гора Вербински о смертельно опасной спа-лечебнице снимался не в швейцарских Альпах, а старинном немецком замке династии Гогенцоллерн. Молодой сотрудник отправляется в затерянный в горах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. По прибытии он понимает, что спа-курорт совсем не безобиден.
С 30 марта
«Путешествие времени»
Voyage of Time: Life's Journey
Документальный фильм Терренса Малика о происхождении Земли и видов – своеобразный спин-офф двадцатиминутной вставки из его же триумфальной картины «Древо жизни». Актером дубляжа русской версии картины стал Константин Хабенский, что придает ей еще большее очарование.
С 30 марта
«Призрак в доспехах»
Ghost in the Shell
В картине автора «Белоснежки и охотника» Руперта Сандера обнаженная (но практически лишенная первичных половых признаков) героиня Скарлетт Йоханссон под музыку Depeche Mode пытается узнать, как она стала киборгом. В фильме также сыграли Майкл Питт, Такеши Китано и Жюльет Бинош.
С 30 марта
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