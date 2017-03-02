«Логан»

Logan

Очередная часть франшизы «Люди X» про изрядно постаревшего Росомаху (Хью Джекман) ловко притворяется аттракционом-блокбастером. На самом деле это мрачное авторское высказывание о том, что всему сущему (даже мутантам и серии фильмов о них) когда-то придет конец: в заржавленной киновселенной кровь льется рекой под песни Джонни Кэша – если грустить так с полной отдачей!

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Встреча с одиннадцатилетней девочкой-мутантом заставит Росомаха вновь вспомнить о былых успехах.

Со 2 марта