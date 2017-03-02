В «Красавице и чудовище» покажут гей-сцену

В фильме «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли покажут гей-сцену.

По сценарию «мальчик на побегушках» Лефу (Джош Гэд) начинает вожделеть своего друга — городского охотника-красавца Гастона (Люк Эванс), рассказали создатели картины.

«Это шаг в правильном направлении, и я аплодирую руководству Disney за то, что ему хватило смелости. Надеюсь, это поможет изменить настрой общества и способствовать социальному прогрессу», — рассказал режиссер картины Билл Кондон. И добавил, что в конце фильма любовная линия достигнет развязки.

Отметим, что это первый случай появления однополых отношений в фильмах студии Disney.

В России картина «Красавица и чудовище» выйдет на широкие экраны 17 марта 2017 года.

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