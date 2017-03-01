В сети появился новый трейлер фильма «Чужой: Завет»

На YouTube-канале компания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма «Чужой: Завет», который снял Ридли Скотт.

По сюжету космический корабль «Завет» прилетает на далекую планету и обнаруживает мир, который кажется раем. Но первое впечатление обманчиво: герои оказываются в опасности. «Путь в рай начинается в аду», — гласит слоган трейлера.

Главную роль играет Майкл Фассбендер. В фильме также снялись Джеймс Франко, Кэтрин Уотерстон и Нуми Рапас.

На широкие экраны «Чужой: Завет» выйдет 18 мая.