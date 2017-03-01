Стало известно, когда выйдет новый сезон «Игры престолов»

Актер Лиам Каннингем, который играет бывшего контрабандиста Давоса Сиворта в «Игре престолов», рассказал, когда выйдет новый сезон сериала. По его словам, премьеру перенесли с апреля на июль.

«Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре», — добавил Каннингем.

Известно, что седьмой сезон «Игры престолов» будет состоять из шести эпизодов вместо обычных десяти, но они обещают быть масштабней всех предыдущих серий.

Добавим, что ранее в сеть попал спойлер седьмого сезона. Источник утверждает, что между Джоном Сноу и Дейенерис Таргариен завяжутся романтические отношения, пара будет противостоять Белым Ходокам. А Серсеи Ланнистер согласится на объединение армии, но изменит свое решение в последний момент.

Продюсеры фэнтази-саги Дэвид Бениофф и Дэни Уайсс рассказали, что седьмой сезон станет предпоследним. Однако добавили, что «ничто не высечено в камне» — это значит, что решение закончить киноэпопею на восьмом сезоне не окончательное.

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