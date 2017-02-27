Во время трансляции 89-ой церемонии вручения премии «Оскар» в один из перерывов зрителями показали первый трейлер фантастического фильма «Яркость» с Уилом Смитом в главной роли
Вышел первый трейлер «Ярости» с Уилом Смитом
Fantasy has become reality. Will Smith and Joel Edgerton star in Bright, only on @netflix. pic.twitter.com/FJueEhMFCO— Bright Film (@BrightNetflix) 27 февраля 2017 г.
В трейлере главный герой Уила Смита появляется в полицейской форме и с мечом, а вместе с людьми в мире уживаются орки.
Фильм Дэвида Эйра («Форсаж», «Короли улиц», «Отряд самоубийц») должен выйти на экране летом этого года. Примечательно, что оператором картины стал Роман Васьянов — свою карьеру он начал в России (снимал «Стиляги», «Тиски», «Охота на пиранью»), а затем перебрался в Голливуд — вместе с Дэвидом Эйером он работал над «Отрядом самоубийц».
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