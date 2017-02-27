Вышел первый трейлер «Ярости» с Уилом Смитом

В трейлере главный герой Уила Смита появляется в полицейской форме и с мечом, а вместе с людьми в мире уживаются орки.

Фильм Дэвида Эйра («Форсаж», «Короли улиц», «Отряд самоубийц») должен выйти на экране летом этого года. Примечательно, что оператором картины стал Роман Васьянов — свою карьеру он начал в России (снимал «Стиляги», «Тиски», «Охота на пиранью»), а затем перебрался в Голливуд — вместе с Дэвидом Эйером он работал над «Отрядом самоубийц».