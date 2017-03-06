В том, что я попала в проект «О любви», виноват Козловский. Мы вместе с Даней были членами жюри фестиваля авторского кино «Край света», который проходил на Сахалине. Ехали с ним в машине на встречу с замечательными кинематографистами — иранцем Мохсеном Махмальбафом и филиппинцем Лавом Диасом, и Даня по дороге красочно рассказывал, что ему предложили прекрасный сценарий, который написал сам Владимир Владимирович Бортко. И он бы с радостью в этой картине снялся, да только времени у него нет.

Я сразу вспомнила все, что слышала о Бортко, — а слышала я в основном, что он тиран на съемочной площадке. Через два дня я сама получила сценарий и поняла, что это тот самый текст, о котором так восторженно говорил Козловский. Пришла на пробы, ничего ужасного во Владимире Владимировиче не увидела и согласилась — о, как я ошибалась! (Смеется.)

Владимир Владимирович Бортко — это огромная кинематографическая школа. С ним было катастрофически не просто. У него сложный характер, и у меня тоже. Что называется, нашла коса на камень. Во время съемок мы часто ссорились, кричали и плевались ядом. В эти моменты я вспоминала слова моего мастера по Школе-студии МХАТ Константина Аркадьевича Райкина: «Стоящее рождается в крови». Не знаю, так ли это. Вот режиссер Костя Богомолов, с которым мы работали в «Табакерке», придерживается кардинально иного мнения. Но с Бортко получилось с кровью. Однако сегодня я должна это сказать (наклоняется к диктофону): «Владимир Владимирович, я во многом была не права. Я это признаю».

Бортко написал мою героиню, и он ее понимал. А меня Нина бесила, выводила из себя, раздражала тем, что она такая тряпка. Я орала: «Зачем она так поступает? Неужели она такая идиотка?» Он отвечал: «Это ты никогда не будешь так делать. А она будет». Однажды я даже в запале, чтобы обидеть его, кричала: «Да что вы вообще можете о сексе помнить, вам же сто лет?!» Он громко хохотал в ответ. На самом деле человеку определенно есть что сказать на тему страсти именно в зрелом возрасте.