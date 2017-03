Платье Louis Vuitton, тренч Vetements x Mackintosh, юбка Sorry, I'm not, кроссовки Gucci, подвеска, надетая на голову как украшение, — Dolce & Gabbana, шлем Anker, лонгборд Dusters

Блуза Chloe, худи Sorry, I'm not, куртка Balenciaga, брюки Vetements x Champion, cумка Dolce & Gabbana, ожерелье, надетое как ободок, — Louis Vuitton

Блуза и платье Sorry, I'm not, пальто Cyrille Gassiline, худи Vetements x Juicy Couture, ожерелье, браслет и кольцо Louis Vuitton

фото: Данил Головкин

идея: Яна Милорадовская

продюсер: Ксения Гощицкая

стиль: Ксения Гощицкая, Полина Апреликова

визаж: Андрей Шилков

прическа: Наталия Коваленкова

ассистенты фотографа: Аваис Башир, Виталий Сагалов текст: Наталья Наговицына

бутики: ЦУМ: Chloe, Givenchy; ДЛТ: Balenciaga, Dolce & Gabbana, Gucci; SVMoscow: Vetements x Champion, Vetements x Juicy Couture, Vetements x Mackintosh; Sorry, I'm not: Sorry, I'm not; Louis Vuitton: Louis Vuitton; Cyrille Gassiline: Cyrille Gassiline; Anker Company: Anker; Original Store: Dusters