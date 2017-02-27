Что случилось на церемонии «Оскар»-2017?

Кто допустил ошибку?

Как объяснили позже в самой Академии, был перепутан конверт, который открыт Уоррен Битти. Продюсеры объявили, что лучший фильм года — «Лунный свет» и пригласили на сцену съемочную группу. Режиссер картины Барри Дженкинс сперва подумал, что это розыгрыш. Судя по реакции в зале, такого мнения придерживались многие.

«Я знал, что провалю эту премию» — попытался шуткой спасти положение ведущий церемонии Джимми Киммел.

Когда на сцене появилась команда «Лунного света», продюсер мюзикла Джордан Хоровиц передал статуэтку продюсерам картины-победителя.

Как отмечают эксперты, это первый подобный случай за всю историю «Оскара».