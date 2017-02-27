На 89-ой премии «Оскар» случилось, казалось бы, самое страшное — конверты с главной номинацией «Лучший фильм года» перепутали и объявили победителем не тот фильм.
Что случилось на церемонии «Оскар»-2017?
Что произошло?
Во время вручения последней и самой престижной награды за «Лучший фильм года» голливудский актер Уоррен Битти, вручавший приз, объявил победителем картину «Ла-Ла Лэнд». Когда съемочная группа во главе с режиссером Дэмьеном Шазеллом (он получил Оскар за лучшую режиссуру) и продюсером мюзикла Джорданом Хоровицем поднялись на сцену и забрали статуэтку, один из продюсеров «Оскара» выбежал и заявил, что это ошибка.
'La La Land' producer: "There's a mistake. 'Moonlight', you guys won Best Picture. This is not a joke." #Oscars pic.twitter.com/vl9PzgBaVW— Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г.
Кто допустил ошибку?
Как объяснили позже в самой Академии, был перепутан конверт, который открыт Уоррен Битти. Продюсеры объявили, что лучший фильм года — «Лунный свет» и пригласили на сцену съемочную группу. Режиссер картины Барри Дженкинс сперва подумал, что это розыгрыш. Судя по реакции в зале, такого мнения придерживались многие.
«Я знал, что провалю эту премию» — попытался шуткой спасти положение ведущий церемонии Джимми Киммел.
Когда на сцене появилась команда «Лунного света», продюсер мюзикла Джордан Хоровиц передал статуэтку продюсерам картины-победителя.
Как отмечают эксперты, это первый подобный случай за всю историю «Оскара».
Что получили остальные номинанты?
В общей сложности у триумфатора «Ла-Ла Лэнда» 6 призов из 13 номинаций, включая лучшую женскую роль (Эмма Стоун), лучшую режиссуру, музыку и саундтрек.
«Лунный свет» помимо, собственно, лучшего фильма года, взял статуэтку в категории адаптированный сценарий (Барри Дженкинс) и мужская роль второго плана (Махершала Али).
Статуэтки также достались Кейси Аффлеку за роль в фильме «Манчестер у моря», Виоле Дэвис за роль второго плана в картине «Ограды» — полный список победителей вы можете найти тут.
Лучшие образы гостей на красной дорожке смотрите в нашей подборке.
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