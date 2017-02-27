В ночь с 26 на 27 февраля в кинотеатре Dolby Kodak прошла 89-ая церемония вручения премии «Оскар» (50 лучших образов гостей смотрите в нашей подборке) — мы вели прямую трансляцию главной кинопремии мира. Ведущим церемонии стал Джимми Кэммел.

Лучшим фильмом года все-таки назвали «Лунный свет», а не «Ла-Ла Лэнд» — во время вручения главной номинации конверты перепутали, из-за чего произошел курьезный момент. В этом материале мы подробно разбираем, как произошла ошибка.