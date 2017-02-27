Победители премии «Оскар»-2017 и ошибка с «Лучшим фильмом года»
В ночь с 26 на 27 февраля в кинотеатре Dolby Kodak прошла 89-ая церемония вручения премии «Оскар» (50 лучших образов гостей смотрите в нашей подборке) — мы вели прямую трансляцию главной кинопремии мира. Ведущим церемонии стал Джимми Кэммел.
Лучшим фильмом года все-таки назвали «Лунный свет», а не «Ла-Ла Лэнд» — во время вручения главной номинации конверты перепутали, из-за чего произошел курьезный момент. В этом материале мы подробно разбираем, как произошла ошибка.
'La La Land' producer: "There's a mistake. 'Moonlight', you guys won Best Picture. This is not a joke." #Oscars pic.twitter.com/vl9PzgBaVW— Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г.
За режиссуру наградили Дэмьена Шазелла, автора картины «Ла-Ла Ленд». Лучший оригинальный сценарий — «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, а адаптированный — Барри Дженкинс за «Лунный свет».
Лучшая женская роль — Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», а лучшим актером стал Кейси Аффлек за роль в картине «Манчестер у моря».
Лучшим актером второго плана назвали Махершала Али за фильм «Лунный свет», а лучшей актрисой в этой категории — Виолу Дэвис за «Ограды», которая выступила на сцене с трогательной благодарственной речью и расплакалась.
Viola Davis: "I became an artist because we are the only profession that celebrates what it means to live a life." #Oscars pic.twitter.com/WhbYhfqIsS— Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г.
Лучший анимационный фильм — «Зверополис», а статуэтку за короткометражный анимационный фильм получил «Песочник», лучшие визуальные эффекты у «Книги джунглей».
Лучший документальный фильм — «О. Джей: Сделано в Америке!», лучшим короткометражным документальным стали «Белые шлемы», а лучшим игровым короткометражным фильмом — «Пой».
За лучший «Монтаж звука» отметили фильм «Прибытие», а "Оскар" за лучшее сведение звука получил «По соображениям совести». Лучший монтаж у «По соображениям совести», а операторская работа была отмечена в «Ла-Ла Лэнде». Кроме того, этот фильм отметился как лучшей музыкой, так и лучшим саундтреком — песня City of Stars, которую на церемонии исполнил Джон Ледженд, получила статуэтку.
#Oscars: Watch @JohnLegend perform 'City of Stars' from 'La La Land.' pic.twitter.com/tcIksU16HC— Hollywood Reporter (@THR) 27 февраля 2017 г.
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