Победители премии «Оскар»-2017 и ошибка с «Лучшим фильмом года»

  • «Ла-Ла Ленд»

  • «Лунный свет»

  • «Лев»

В ночь с 26 на 27 февраля в кинотеатре Dolby Kodak прошла 89-ая церемония вручения премии «Оскар» (50 лучших образов гостей смотрите в нашей подборке) — мы вели прямую трансляцию главной кинопремии мира. Ведущим церемонии стал Джимми Кэммел.

Лучшим фильмом года все-таки назвали «Лунный свет», а не «Ла-Ла Лэнд» — во время вручения главной номинации конверты перепутали, из-за чего произошел курьезный момент. В этом материале мы подробно разбираем, как произошла ошибка.

За режиссуру наградили Дэмьена Шазелла, автора картины «Ла-Ла Ленд». Лучший оригинальный сценарий — «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, а адаптированный — Барри Дженкинс за «Лунный свет».

Лучшая женская роль — Эмма Стоун за роль в фильме «Ла-Ла Ленд», а лучшим актером стал Кейси Аффлек за роль в картине  «Манчестер у моря».

Лучшим актером второго плана назвали Махершала Али за фильм «Лунный свет», а лучшей актрисой в этой категории — Виолу Дэвис за «Ограды», которая выступила на сцене с трогательной благодарственной речью и расплакалась.

  • «Прибытие»

  • «По соображениям совести»

  • «Манчестер у моря»

Оскар за «Лучший грим и прически» достался «Отряду самоубийц», а за «Лучшие костюмы» наградили фильм «Фантастические твари и где они обитают». Лучшая работа художника-постановщика у «Ла-Ла Лэнд».

Лучший анимационный фильм — «Зверополис», а статуэтку за короткометражный анимационный фильм получил «Песочник», лучшие визуальные эффекты у «Книги джунглей».

Лучший документальный фильм — «О. Джей: Сделано в Америке!», лучшим короткометражным документальным стали «Белые шлемы», а лучшим игровым короткометражным фильмом — «Пой».
 
Лучшая картина на иностранном языке — «Коммивояжер» Асгара Фархади.

  • «Ограды»

  • «Скрытые фигуры»

  • «Любой ценой»

За лучший «Монтаж звука» отметили фильм «Прибытие», а "Оскар" за лучшее сведение звука получил «По соображениям совести». Лучший монтаж у «По соображениям совести», а операторская работа была отмечена в «Ла-Ла Лэнде». Кроме того, этот фильм отметился как лучшей музыкой, так и лучшим саундтреком — песня City of Stars, которую на церемонии исполнил Джон Ледженд, получила статуэтку.

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