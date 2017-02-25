Вышел трейлер сериала «Гоголь» с Меньшиковым и Петровым

В сети появился трейлер нового сериала «Гоголь» с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым (репортаж со съемочной площадки читайте в нашем материале). Действие сериала происходит в 1829 год. Юный Николай Гоголь служит судебным писарем в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Он уже начинает пробовать себя в литературе, но мысли о собственной бездарности заставляют его предавать огню все написанное. Однако вскоре судьба сводит его со знаменитым следователем Яковом Петровичем Гуро, который направляется из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях, происходящих в Полтавской губернии близ небольшого села Диканька. Гоголь уговаривает Гуро взять его с собой, и вот знаменитый сыщик и его юный помощник прибывают в загадочную Диканьку, где Гоголю предстоит не только вступить в схватку с нечистой силой, но и написать одну из самых удивительных книг русской литературы.