Фильм о взаимоотношениях джазового пианиста и молодой актрисы в Лос-Анджелесе впервые показали в августе прошлого года на Венецианском кинофестивале. Лента выиграла 7 из 7 статуэток на премии «Золотой глобус», установив тем самым исторический рекорд. В общем зачете у ленты также «Лучший фильм» по версии Гильдии продюсеров США и 13 номинаций на премию «Оскар».