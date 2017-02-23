Как на самом деле снимали «Ла-Ла Ленд»

Компании Lionsgate Films и IAMAG опубликовали видео со съемочной площадки фильма «Ла-Ла Ленд» — триумфатора всех кинопремий этого года и главного претендента на заветную статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший фильм года».

 

Фильм о взаимоотношениях джазового пианиста и молодой актрисы в Лос-Анджелесе впервые показали в августе прошлого года на Венецианском кинофестивале. Лента выиграла 7 из 7 статуэток на премии «Золотой глобус», установив тем самым исторический рекорд. В общем зачете у ленты также «Лучший фильм» по версии Гильдии продюсеров США и 13 номинаций на премию «Оскар».

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