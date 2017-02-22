В сети появился ролик с 8-битным «Ла-Ла Лендом»

 

В сети появился 8-битный ролик по сюжету мюзикла «Ла-Ла Ленд». Пиксельное видео представляет отношения героев Эммы Стоун и Райана Гослинга в виде старой компьютерной игры.

Добавим, что фильм «Ла-Ла Ленд» Демиена Шазелла называют главным претендентом на «Оскар-2017» — церемония вручения наград премии состоится в Голливуде 26 февраля.

Отметим, что мюзикл уже оценил Лондонский кружок кинокритиков — ему вручили приз за победу в номинации «Фильм года». А Гильдия киноактеров за работу в этой картине наградила Эмму Стоун и признала ее лучшей актрисой

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