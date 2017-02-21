Создатель «Шерлока» намекнул на закрытие сериала

Один из создателей сериала «Шерлока», актер и сценарист Марк Гэтисс намекнул на завершение сериала — вероятно, четвертый сезон станет для телешоу последним.

Гэтисс заявил, что он не знает, будут ли еще серии, так как невероятно трудно согласовать графики звезд «Шерлока» Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена.

Также Гэтисс отметил, что последний сезон закончился на счастливой ноте — и он был бы рад такому финалу.

Ранее Бенедикт Камбербэтч намекнул на завершение «Шерлока». «Если честно, это ощущается как конец эпохи», — рассказал актер. «Сериал идет к тому, с чего трудно будет сразу оттолкнуться. Мы сделали что-то довольно полноценное, завершенное, поэтому просто подождем и посмотрим», — добавил Камбербэтч.

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