В сети появился второй трейлер «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон

 

В сети появился второй трейлер кибер-панк фильма «Призрака в доспехах» со Скарлетт Йоханссон, снятый по сюжету культового японского аниме, выпущенного в 1991 году.

В 2029 году из героини Йоханссон — девушки по имени Мотоко Кусанаги — делают первого майора-киборга. Кусанаги становится главой элитного подразделения полиции и идет по следу могущественного хакера. В двухминутный ролик вошли кадры тизера, в котором киборг сражается с противником, переходя в режим невидимости с помощью термооптического костюма

Помимо Йоханссон в блокбастере снялись Жюльетт Бинош, Майкл Питт, и Такеши Китано. Режиссером стал Руперт Сандерс. В России фильм выйдет на широкие экраны 30 марта 2017 года.

Первый трейлер «Призрака в доспехах» можно посмотреть здесь

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