Джек Николсон вернется в кино в ремейке «Тони Эрдманна»

Джек Николсон возвращается: 79-летний актер сыграет главную роль в ремейке комедии «Тони Эрдманн».

СМИ сообщают, что Николсону так понравился фильм, что он лично обратился к исполнительному директору студии Paramount Pictures Брэду Грэю с идеей продолжения. Студия немедля занялась вопросом приобретения прав на съемки англоязычного ремейка немецкой картины.

Известно, что создатели оригинального «Тони Эрдманна» Марен Адэ, Йонас Дорнбах и Янина Яковски назначены исполнительными продюсерами ленты.

Продюсерами ремейка станут автор «Игры на понижение» Адам МакКей, его соратник Уилл Феррелл, актриса Кристен Уиг и Джессика Элбаум из Gloria Sanchez Productions.

Напомним, что Джек Николсон перестал сниматься еще семь назад. Его последней работой была комедия «Как знать... », которая вышла на экраны в 2010 году. А друг звезды Питер Фонда недавно заявил прессе, что Николсон ушел на пенсию.

Николсон — один из величайших актеров в истории кино: обладатель семи наград «Золотой Глобус», трех премий «Оскар» и премии Американского института кинематографии за жизненные достижения. Зрители его знают по работе над фильмами «Отступники», «Бэтмен», «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние» и другими.