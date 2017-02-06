Стало известно, когда выйдет продолжение «Очень странных дел»

Стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Очень странные дела» режиссеров Мэтта и Росса Дафферов. Дата премьеры появилась в новом трейлере фантастического хоррора. Первая серия выйдет на экраны в Хеллоуин — 31 октября 2017 года.

Слоган трейлера — «Мир переворачивается вверх дном».

 

Напомним, что «Очень странные дела» — фантастический хоррор с участием Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Милли Бобби Брауна и Финна Вулфарда. В первом сезоне сюжет разворачивался вокруг пропажи ребенка в маленьком провинциальном городке.

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