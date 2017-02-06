Стало известно, когда выйдет продолжение «Очень странных дел»

Стало известно, когда выйдет продолжение сериала «Очень странные дела» режиссеров Мэтта и Росса Дафферов. Дата премьеры появилась в новом трейлере фантастического хоррора. Первая серия выйдет на экраны в Хеллоуин — 31 октября 2017 года.

Слоган трейлера — «Мир переворачивается вверх дном».