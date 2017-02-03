Хабенский сыграет Троцкого в сериале Цекало

Актер Константин Хабенский сыграет Льва Троцкого в сериале «Троцкий», который снимают продюсер Александр Цекало и Первый канал. Часть съемок проходит в Мексике — сюжет фильма расскажет о жизни пожилого революционного деятеля в эмиграции.

Также в проекте снимаются Ольга Сутулова, Александра Мареева, Максим Матвеев, Евгений Стычкин и Михаил Пореченков.

Добавим, что Хабенский уже играл Троцкого в сериале «Есенин».

Кроме того, Хабенский занят в еще одном проекте — он сыграет человека с диагнозом ДЦП в драме «Временные трудности».