Джеймс Кэмерон сообщил о подготовке к съемкам продолжений «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о подготовке к съемкам продолжения самого кассового фильма в истории — «Аватара».

В августе 2017 года начнутся разработка образов и съемки актеров с использованием технологии захвата движения (motion capture). Кэмерон отмечает, что он одновременно занимается не только второй частью, но и последующими сериями цикла. Он только что закончил сценарий «Аватара 5».

«Мое внимание сосредоточено не только на одном сиквеле. Я работаю над "Аватаром 2, 3, 4, 5", они все разработаны и важны в равной степени», — рассказал Кэмерон.

Режиссер отметил, что его сейчас будто бы выпустили из тюрьмы — он два года готовил сценарии четырехчастного продолжения «Аватара», а сейчас приступает к своему любимому и более активному этапу — съемкам.

Премьера фильма «Аватар-2» намечена на декабрь 2018 года.