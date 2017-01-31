Жюри Каннского фестиваля возглавит Педро Альмодовар

Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая.

Режиссер пообещал посвятить этому заданию «всего себя, тело и душу». Альмодовар — первый испанец, которого назначили председателем жюри Канн.

Добавим, что на счету у 67-летнего режиссера — две премии «Оскар», две награды Канн, а также два «Золотых глобуса». Он снял такие фильмы, как «Поговори с ней», «Дурное воспитание», «Возвращение», «Кожа, в которой я живу» и другие.