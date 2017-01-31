В сети появился трейлер «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон

На YouTube-канале Disney Movie Trailers появился новый трейлер фильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли.

В двухминутном ролике показан канонический сюжет сказки: Красавица попадает в замок с говорящими канделябрами и чайниками, пугается Чудовища, но после того, как он спасает ее от опасности в темном лесу, проникается симпатией и в конце концов влюбляется.

В фильме режиссера Билла Кондона также снимаются Юэн Макгрегор, Эмма Томпсон, Люк Эванс и Дэн Стивенс. Картина «Красавица и чудовище» выйдет на широкие экраны 17 марта 2017 года.