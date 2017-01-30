Гильдия киноактеров США наградила Эмму Стоун за «Ла-Ла Ленд»

Гильдия киноактеров США 29 января вручила награды. Лучшей актрисой была названа Эмма Стоун за главную роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». В аналогичной мужской номинации победу одержал Дензел Вашингтон за съемки в фильме «Ограды».

В категории «Лучший актерский состав» приз взяла картина «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи. Ее сюжет рассказывает о команде афроамериканок, которые проводят математические вычисления для первой космической программы NASA.

Лучшими исполнителями второго плана гильдия назвала Махершалу Али («Лунный свет») и Виолу Дэвис («Ограды»).

В номинации «Лучший актерский состав драматического сериала» победил научно-фантастический сериал братьев Даффер «Очень странные дела». Награда за лучший комедийный состав также досталась телешоу Netflix «Оранжевый — хит сезона».