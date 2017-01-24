Названы номинанты на премию «Оскар-2017»

Лучшей актрисой могут назвать Изабель Юпер («Она»), Рут Нега («Лавинг»), Эмму Стоун («Ла-Ла-Лэнд»), Натали Портман («Джеки») и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).

В аналогичной мужской номинации за победу будут бороться Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райн Гослинг («Ла-ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).

К сожалению, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» не отметили работу «Рай» Андрея Кончаловского. В список финалистов вошли фильм «Тони Эрдманн», Марена Аде (Германия), «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран), «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма (Швеция), «Моя земля» (Дания) и «Танна» (Австралия).

Статуэтка за лучший сценарий может достаться Дэмьену Шазеллу за «Ла Ла Лэнд», Тэйлору Шеридану за «Любой ценой», Кеннет Лонерган за «Манчестер у моря», Майку Миллсу за «Женщины 20 века», а также Йоргосу Лантимосу и Эфтимису Филиппоу за «Лобстер».

На звание «Лучший анимационный фильм» претендуют фэнтези «Кубо. Легенда о самурае» Трэвиса Найта, новая сказка студии Дисней «Моана», «Моя жизнь цуккини» Клауда Барраса, еще один диснеевский проект «Зверополис» и франко-японский мультфильм Михаэля Дюдока де Вита «Красная черепаха».

Вручение премии «Оскар» состоится 26 февраля.