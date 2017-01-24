Названы номинанты на премию «Оскар-2017»
Американская киноакадемия искусств назвала номинантов на главную кинопремию года «Оскар-2017».
В номинацию «Лучший фильм» вошли: фантастический фильм «Прибытие» Дени Вильнев, американская драма «Ограды» Дензела Вашингтона, историческая драма «По соображениям совести» Мела Гибсона, криминальный фильм «Любой ценой» Дэвида Маккензи, трагикомедия «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, мюзикл «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, американская драма «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и драматический фильм «Лунный свет» Барри Дженкинса.
Лучшей актрисой могут назвать Изабель Юпер («Она»), Рут Нега («Лавинг»), Эмму Стоун («Ла-Ла-Лэнд»), Натали Портман («Джеки») и Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»).
В аналогичной мужской номинации за победу будут бороться Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Райн Гослинг («Ла-ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и Дензел Вашингтон («Ограды»).
К сожалению, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» не отметили работу «Рай» Андрея Кончаловского. В список финалистов вошли фильм «Тони Эрдманн», Марена Аде (Германия), «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран), «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма (Швеция), «Моя земля» (Дания) и «Танна» (Австралия).
Статуэтка за лучший сценарий может достаться Дэмьену Шазеллу за «Ла Ла Лэнд», Тэйлору Шеридану за «Любой ценой», Кеннет Лонерган за «Манчестер у моря», Майку Миллсу за «Женщины 20 века», а также Йоргосу Лантимосу и Эфтимису Филиппоу за «Лобстер».
На звание «Лучший анимационный фильм» претендуют фэнтези «Кубо. Легенда о самурае» Трэвиса Найта, новая сказка студии Дисней «Моана», «Моя жизнь цуккини» Клауда Барраса, еще один диснеевский проект «Зверополис» и франко-японский мультфильм Михаэля Дюдока де Вита «Красная черепаха».
Вручение премии «Оскар» состоится 26 февраля.
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