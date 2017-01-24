Активисты собрали 20 тысяч подписей против «Матильды» Учителя

Активисты собрали 20 тысяч подписей против показа фильма «Матильда» Алексея Учителя. Они прислали документы в общественный совет при министерстве культуры.

Председатель совета Павел Пожигайло рассказал, что сначала он подумал, что подписи ненастоящие и попросил секретаря обзвонить противников фильма. Она сделала полсотни звонков — это оказались реальные люди.

«Чем раньше мы начнем реагировать и предлагать какие-то механизмы, тем раньше это недовольство, которое может вылиться на улицу, будет удовлетворено», — сказал Пожигайло, не уточнив, как именно совет отреагирует на обращения.

Добавим, что в основе сценария четырехсерийной исторической ленты «Матильда» — история жизни известной русской балерины Матильды Кшесинской, которая была в отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем еще до того, как он стал императором Николаем II.

Представители РПЦ назвали ленту «клеветой» и «пошлой фальсификацией», просмотрев трейлер «Матильды». Против «Матильды» также выступили представители движения «Царский крест»: они пытались согласовать пикеты, собирали подписи граждан за запрет картины и обратились с просьбой проверить ее содержание к экс-прокурору Крыма и зампреду комитета Госдумы Наталье Поклонской.

Сам Учитель отметил, что прокуратура уже проверила материалы «Матильды» и никаких нарушений не обнаружила. Режиссер уверен, что нападки православных активистов беспочвенны: «Там ничего не может быть, что оскорбляет чувства верующих, там нет никакой пошлости».

Премьера фильма назначена на 25 октября 2017 года.

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