Стали известны подробности о восьмом эпизоде «Звездных войн»

Восьмая часть «Звездных войн» получила название «Последний джедай», сообщается на сайте starwars.com.

На широкие экраны эпизод «Звездные войны: Последний джедай» (Star Wars: The Last Jedi) выйдет 15 декабря 2017 года. Известно, что действие саги будет разворачиваться непосредственно после событий, показанных в предыдущей части.

Добавим, что Кэрри Фишер перед смертью успела завершить съемки в новой части киноэпопеи. Знаменитая актриса сыграла в фильме роль принцессы Леи. Также в съемках приняли участие Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

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